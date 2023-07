Pogacar présent au critérium d'Alost, Evenepoel, Philipsen et Vingegaard espérés

Tadej Pogacar sera présent au critérium d'après-Tour de France d'Alost le lundi 24 juillet prochain, ont confirmé les organisateurs lundi. Remco Evenepoel, le champion du monde, Jasper Philipsen, l'actuel maillot vert du Tour, et le Danois Jonas Vingegaard, actuel maillot jaune du Tour, sont eux espérés au départ.

Le critérium d'après-Tour d'Alost aura lieu le lundi 24 juillet et le départ sera donné à 19h00 sur la Grand Place. La course sera précédée de la Gentleman Classic, une course pour anciens coureurs, dont le départ sera donné à 17h00.