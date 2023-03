Pour Tadej Pogacar, à la chasse aux bonifications," chaque seconde compte"

Après deux jours de course sur Paris-Nice, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a déjà accumulé 12 secondes de bonification qui lui permettent de devancer son rival danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). "Cela donne confiance pour ce qui reste à venir", a déclaré le Slovène aux journalistes lundi, à l'issue de la deuxième étape.

Pogacar a débuté le premier Paris-Nice de sa carrière en force. Il a récolté six secondes de bonification dimanche, auxquelles il a ajouté six secondes de plus lundi. "Je suis heureux d'avoir pu prendre à nouveau de la marge sur mes concurrents", s'est-il réjoui au micro des organisateurs.

Le leader d'UAE Team Emirates est désormais deuxième au classement général, à deux secondes du nouveau leader, Mads Pedersen (Trek-Segafredo). "J'ai un peu plus de marge maintenant avant le contre-la-montre par équipe de demain. Je peux me détendre un peu en vue de celui-ci, car ce sera une tâche très difficile. Nous pouvons maintenant l'aborder en toute confiance avec l'équipe."

Le contre-la-montre par équipe n'est pas un exercice auquel le Slovène est habitué. "Je n'ai participé à un contre-la-montre par équipe que deux fois auparavant dans ma carrière. Ce sera spécial, mais j'ai hâte d'y être. Tout le monde dans l'équipe se donnera à 100%, et on espère qu'on fera un bon chrono. Il n'y aura pas beaucoup de tactique, il faudra y aller à fond."

Pogacar s'est exprimé à propos de sa forme, qui "était bonne en Espagne. "Puis, je me suis entraîné à la maison pendant quelques jours. Beaucoup de choses vont devenir claires dans les étapes de montagne ces prochains jours. Le temps que j'ai pris maintenant, il est acquis. Je ne sais pas si cela fera une différence à la fin, mais dans le cyclisme moderne, chaque seconde compte", a-t-il conclu.