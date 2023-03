Primoz Roglic vainqueur avant le Giro: "tout s'est déroulé parfaitement"

"Je suis très heureux et honoré d'avoir remporté cette course, elle manquait à mon palmarès. Tout s'est déroulé parfaitement", a confié Primoz Roglic, 33 ans, au micro des organisateurs, lui qui remporte en effet ce Tour de Catalogne pour la première fois de sa carrière, ajoutant un 72e succès à son palmarès. "J'avais les jambes, donc je savais que je pouvais finir fort. C'était bien d'avoir fait Tirreno (qu'il a remporté aussi, ndlr) avant, je me prépare pour le Giro et j'avais besoin d'une semaine comme celle-ci pour progresser encore. On va pouvoir fêter ça avec les gars et l'équipe."

Direction le Tour d'Italie ensuite pour Primoz Roglic qui ne disputera plus de course avant le départ de Fossacesia Marina le 6 juin pour un contre-la-montre individuel de 18,4 km.