Remco Evenepoel, 2e de la première étape : "Pourquoi ne pas sprinter ?"

"Je me suis dit pourquoi ne pas sprinter. C'était la première fois contre Primoz, on a une pointe de vitesse assez similaire", a déclaré Remco Evenepoel aux organisateurs après la course. "Mais je viens de trop loin. J'aurais peut-être pu gagner si j'avais été dans la roue de Primoz mais c'est plus facile à dire après coup. C'est dommage de finir deuxième, mais c'est la vie. Je suis content de mes sensations et de la performance de l'équipe".

Le champion du monde a repris la compétition en Catalogne après un stage au Mont Teide. "J'ai eu du mal au début de l'étape, j'avais encore tout le travail du stage dans les jambes. J'ai commencé à me sentir mieux quand on a commencé à monter en puissance. C'est de bon augure pour la semaine qui vient. La course débutera vraiment demain avec une étape très difficile et une belle arrivée. Espérons que j'aie les mêmes jambes".