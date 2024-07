Remco Evenepoel sur l'attitude de Jonas Vingegaard : "Il ne voulait pas collaborer"

Alors que Tadej Pogacar attaquait à 9,5 km de l'arrivée prévue au sommet de la montée vers Isola 2000, Remco Evenepoel et Jonas Vingegaard n'ont jamais su prendre la roue du Slovène. Fidèle à ses principes, le Belge est monté à son rythme, sans se mettre dans le rouge, mais, cette fois, avec Vingegaard collé à sa roue.

Bien qu'il ait annoncé quelques jours plus tôt qu'il visait encore la victoire finale, le Danois n'a jamais pris les relais d'Evenepoel, restant derrière lui, comme pour le marquer à la culotte. Une attitude attentiste et prudente qui n'a pas dérangé plus que cela le champion du monde du contre-la-montre. "Il ne voulait pas collaborer. C'est très simple", a laconiquement commenté Evenepoel au micro de la RTBF après l'arrivée. "Il voulait défendre sa 2e place, c'était clair. Mais je ne suis pas fâché... Ce n'est pas un moment que j'ai détesté. Ce n'est pas grave qu'un double vainqueur du Tour de France reste dans la roue. Je suis fier de ce que j'ai fait jusqu'ici, de mes performances."

Il reste deux étapes à disputer samedi et dimanche. Tadej Pogacar compte 5:03 d'avance sur Jonas Vingegaard et 7:01 sur Remco Evenepoel.