Reusser: "Le but n'était pas de partir seule, mais, une fois devant, ce fut une évidence"

"Je n'ai pas vraiment attaqué pour partir en solitaire", a déclaré Reusser. "Je voulais seulement secouer un peu le groupe de tête dans laquelle mon équipe était très représentée, et créer un petit groupe pour la finale. Mais personne n'a pris ma roue et je me suis retrouvée seule en tête et j'ai décidé de toute donner. Je sais que je suis très forte contre le chrono. J'avoue que ce fut un long effort solitaire, ce fut très dur au niveau des bras, c'est la course la plus froide que j'ai jamais disputée. Je savais à peine me changer après la course."

La Suissesse a été mal aiguillée à cinq kilomètres du but, alors qu'elle avait plus de deux minutes d'avance. "Un manque de concentration de ma part. J'ai vite retrouvé la bonne route, je n'ai pas perdu trop de temps, mais j'ai un peu râlé. Mon oreillette tombait souvent et je ne connaissais pas toujours le bon écart. J'ai pris conscience que je pouvais gagner au dernier kilomètre mais je n'en ai été sûre qu'aux 300 mètres. Je veux remercier mon équipe qui a été très forte. Sans son travail à l'arrière, je ne pense pas que mon cavalier seul aurait été possible. Nous devions jouer le sprint pour Lorena Wiebes, mais les événements en ont décidé autrement. Le parcours, les conditions, ne sont en principe pas favorable à un solo comme celui que j'ai réalisé. Mais encore une fois, je remercie mon équipe. Nous avions plusieurs cartes dans cette course. Nous l'avons déjà souvent prouvé dans cette période de classiques."