Sente Sentjens termine 14e : "Rien à faire de plus aujourd'hui"

Sente Sentjens a dû se contenter de la 14e place dans la course en ligne junior des Championnats du monde de Glasgow samedi. Le Limbourgeois de 17 ans, fils de l'ancien coureur professionnel Roy Sentjens, était dans un jour sans. "Il n'y avait rien à faire de plus aujourd'hui", a-t-il confié après la course.

Sentjens est lui-même passé à l'attaque à trois tours de la fin. "C'est là que j'ai jeté mes forces dans la bataille", a-t-il expliqué. "Nous sommes revenus avec le grand groupe à une vingtaine de secondes des leaders, mais on n'a rien pu faire. C'est dommage. À la fin, j'étais épuisé. La quatorzième place était le maximum que je pouvais obtenir de cette course".

Le vainqueur Philipsen était un inconnu pour de nombreux observateurs. "Mais je le connaissais", a ajouté Sentjens. "Je ne m'attendais pas non plus à ce qu'il gagne aujourd'hui, je dois l'admettre. Qu'il soit junior de première année ? Cela ne me surprend pas non plus. Il y a beaucoup de nouveaux coureurs très forts dans notre peloton cette année."