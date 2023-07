Sep Vanmarcke contraint de prendre sa retraite sans délai à cause de problèmes cardiaques

Sep Vanmarcke a été contraint de mettre fin à sa carrière de cycliste professionnel avec effet immédiat, à cause de problèmes cardiaques. Le coureur de 34 ans en a fait l'annonce vendredi sur son compte Instagram.

"Si je continue le cyclisme, la cicatrice pourrait grandir et causer potentiellement un arrêt cardiaque. C'est une décision extrêmement difficile, de mettre fin aussi brusquement à ma carrière, mais il n'y a pas d'autre option", a regretté le coureur originaire de Courtrai.

"J'ai une nouvelle inattendue et triste à partager. Pour des raisons médicales, je dois arrêter immédiatement le cyclisme", a-t-il écrit. Sep Vanmarcke a expliqué avoir connu des arythmies cardiaques pendant la course en ligne des championnats de Belgique, le 25 juin dernier, qu'il a terminé à la 46e place. Les examens qu'il a suivis à la suite de ces problèmes ont révélé un tissu cicatriciel au cœur.

Sep Vanmarcke a remporté 9 victoires au cours de sa carrière professionnelle, qui a débuté en 2008 chez Davitamon Lotto Jong Vlaanderen avant de découvrir le circuit WorldTour en 2011 chez Garmin-Cervélo. Il a levé les bras pour la dernière fois sur la Maryland Cycling Classic le 4 septembre 2022, un peu plus de dix ans après son premier et plus prestigieux succès sur l'Omloop Het Nieuwsblad en 2012.

Spécialiste des classiques du nord, Vanmarcke avait notamment terminé 2e de Paris-Roubaix (2013), deux fois 2e de Gand-Wevelgem (2010, 2016), deux fois 3e du Tour des Flandres (2014, 2016) et trois fois 3e du Nieuwsblad (2017, 2018, 2021). Il a participé à cinq reprises au Tour de France, et deux fois au Tour d'Espagne.

Cette saison, il avait notamment terminé 3e de Gand-Wevelgem sous le maillot d'Israel-Premier Tech, qu'il avait rejointe en 2021.