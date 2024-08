Simon Yates renforce l'armada de Visma-Lease a bike

Yates, 31 ans, roulait pour l'équipe Jayco-AlUla depuis 2014, décrochant 34 victoires dont le Tour d'Espagne en 2018. Il a remporté six étapes sur le Tour d'Italie et sur le Tour de France et la Vuelta. Le Britannique compte également le classement général du Tirreno-Adriatico et quatre étapes de Paris-Nice à son palmarès.

Yates vient donc renforcer l'équipe des grands tours chez Visma-Lease a bike articulée autour du Danois Jonas Vingegaard, double vainqueur du Tour de France et 2e cette année derrière le Slovène Tadej Pogacar et devant Remco Evenepoel.