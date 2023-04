Soucis cardiaques pour Heinrich Haussler, 39 ans, qui met un terme à sa carrière

Son équipe Bahraïn-Victorious a annoncé vendredi dans un communiqué le retrait de son coureur australien naturalisé. Heinrich Haussler, fils d'un père allemand et d'une mère australienne, compte 22 succès à son palmarès dont une étape du Tour de France en 2009, son année faste qui l'a vu terminer deuxième à Milan-Sanremo et au Tour des Flandres. Il a disputé 12 grands Tours et remporté une étape aussi au Tour d'Espagne en 2005. Son palmarès s'orne également de deux victoires partielles au Circuit Franco-Belge en 2006.

Allemand, Heinrich Haussler a été naturalisé australien en 2010 remportant le championnat d'Australie sur route en 2015. Son examen cardiologique en décembre dernier a révélé des anomalies et poursuivre sa carrière aurait été trop risqué pour le coureur.