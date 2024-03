Soudal Quick-Step compte sur Merlier, Alaphilippe et Asgreen

Soudal Quick-Step alignera notamment le Français Julian Alaphilippe, le Danois Kasper Asgreen et Tim Merlier lors de la 59e édition de Tirreno-Adriatico, course cycliste du WorldTour, qui débute lundi par un contre-la-montre individuel à Lido di Camaiore.

Merlier disputera sa première épreuve européenne de la saison, après avoir débuté l'année au Moyen-Orient. Le sprinteur s'est offert deux étapes du AlUla Tour et trois de l'UAE Tour. Le 'Wolfpack' sera complété par le Tchèque Josef Cerny, l'Italien Fausto Masnada, Bert Van Lerberghe et Jordi Warlop.

"C'est une course que nous aimons et où nous avons remporté de belles victoires dans le passé", a expliqué le directeur sportif Davide Bramati. "Cette année aussi, nous aimerions obtenir quelque chose. Nous nous concentrerons principalement sur Tim, qui a connu un excellent début de saison et qui comptera sur un solide train, pour une victoire d'étape. Pour le reste, nous prendrons les choses au jour le jour et nous verrons comment ça se passe."