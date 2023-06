Stefan Küng remporte la 1re étape devant Remco Evenepoel, 2e, et Wout van Aert 3e

Stefan Küng (Groupama-FDJ) s'est imposé dans la première étape du Tour de Suisse cycliste (WorldTour) dimanche, long de 12,7 kilomètres autour de la ville d'Einsiedeln. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) et Wout van Aert (Jumbo-Visma) ont pris les deuxième et troisième places à 6 et 10 secondes respectivement.