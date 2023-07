Tadej Pogacar "content de n'être qu'à 10 secondes" de Jonas Vingegaard

Le Néerlandais Wout Poels (Bahrain-Victorious) a remporté la 15e étape du 110e Tour de France qui reliait les Gets et Saint-Gervais Mont-Blanc, dimanche.

Après une bataille jusqu'à la ligne d'arrivée avec le maillot jaune danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a conservé sa deuxième place au général et ses dix secondes de retard.

"Sur le contre-la-montre, je crois qu'il y aura des écarts. Et, il y a l'étape du lendemain, avec une des ascensions les plus dures du monde (col de la Loze, 28,1km à 6% NDLR). Mardi et mercredi seront des journées décisives. La 20e étape peut également faire la différence", a commenté Pogacar après l'étape.