Tadej Pogacar: "Je suis un peu surpris"

"Je suis bien sûr un peu surpris, parce que je me sentais très solide", a déclaré Pogacar au micro des organisateurs. "Mais à l'arrivée il y a maintenant un gros écart. Au début de l'étape je me basais sur les temps de Wout van Aert et je me disais que j'étais sur la bonne voie puisque je gagnais des secondes sur lui".

Pogacar se retrouve maintenant relégué à 1:48 de Vingegaard au général.