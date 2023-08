Thibau Nys, chef de file pour la course sur route espoirs: "le parcours me convient bien"

Nys a suivi attentivement les courses précédentes dans la métropole écossaise. "Comme tout le monde, j'ai été impressionné par la difficulté de la course des élites. Beaucoup critiquent le parcours, qui certes n'est pas le plus beau, mais personnellement, j'apprécie le profil. Je pense que parcours est idéal pour l'équipe, et on devra durcir la course. J'ai fait de cette épreuve un objectif important, j'aimerais vraiment gagner".

Le champion du monde de cyclocross espoirs s'est fixé comme objectif ce championnat du monde et trouvera un parcours qui lui "convient bien" sur le circuit sinueux de la ville de Glasgow. "Le parcours me convient bien", a confirmé Thibau Nys en conférence de presse jeudi.

Nys sera accompagné de quatre coéquipiers avec Alec Segaert, vice-champion du monde du contre-la-montre chez les espoirs mercredi, Gil Gelders, Warre Vangheluwe et Jonathan Vervenne. "Nous sommes trop peu nombreux pour contrôler la course comme chez les pros" a expliqué Nys. On a également une course relativement courte (168,4 km, ndlr), qui sera tout de même bien intense."

Dans la course en ligne des élites, deux coureurs issus du cyclocross ont excellé avec le Néerlandais Mathieu van der Poel, titré, et Wout van Aert, médaillé d'argent. Thibau Nys espère faire de même. "Tenter un doublé cyclocross et route comme Van der poel ? C'est tout à fait possible", a-t-il affirmé. "Mais ce n'est pas comme si nous pouvions prendre des virages plus rapidement que la plupart des coureurs sur route. En fait, cela n'a pas de sens. Le seul avantage du cyclocross, c'est que nous sommes habitués aux petits efforts."