Tirreno-Adriatico: Juan Ayuso fait coup double sur l'étape reine

Juan Ayuso (UAE Emirates-XRG) a remporté samedi la 6e étape de Tirreno-Adriatico (WorldTour), disputée sur 163 kilomètres entre Cartoceto et Frontignano en Italie. L'Espagnol endosse également le maillot bleu de leader du classement général et prend une option sur la victoire finale, avec une dernière étape promise aux sprinteurs dimanche.

Le Britannique Tom Pidcock (Q36.5) et l'Australien Jai Hindley (Red Bull-Bora-hansgrohe) terminent respectivement deuxième et troisième du jour, avec 8 et 12 secondes de retard sur Ayuso. Au général, Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) est deuxième à 37 secondes devant son compatriote Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), le précédent maillot bleu, qui compte désormais 38 secondes de retard sur Ayuso.