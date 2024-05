"Un sentiment fantastique" pour le nouveau maillot blanc Cian Uijtdebroeks

Dans une étape dominée par l'imbattable Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), les outsiders se sont livré une bataille tactique. La stratégie d'Uijtdebroeks a payé. "Je savais qu'il ne fallait pas paniquer lorsque Pogacar accélérerait, et plutôt trouver mon propre rythme. Tadej est explosif, et je suis plutôt le contraire", s'est amusé le leader de la Visma-Lease a Bike. "Si j'avais essayé de l'accompagner, j'aurais explosé."

Ce choix tactique s'est avéré "idéal. Je me sentais très bien, et j'ai juste essayé de rouler le plus fort possible jusqu'au sommet. Quand Geraint Thomas et les autres ont accéléré, j'ai réussi à réduire l'écart. C'était fantastique. Je savais que j'aurais du mal au sprint au sommet car je ne suis pas le plus explosif, mais je l'ai plutôt bien géré."