Une solide Ghekiere aide Kopecky à être titrée: "Je savais qu'elle pouvait conclure"

Ghekiere avait étalé sa forme en août au Tour de France, où elle a gagné la septième étape au Grand-Bornand et le classement de la meilleuse grimpeuse. Samedi, dans un Zurich froid et détrempé, elle a poursuivi sur sa lancée et a roulé une course offensive au service de Kopecky, terminant septième.

"C'était super chouette quand j'ai vu que Lotte avait gagné", s'est-elle réjouie dans la zone mixte, où son euphorie lui a fait oublier le froid pendant un moment. "Lotte peut être très heureuse et fière. À un moment donné, ils ont crié le long de la route que Lotte était lâchée, mais soudainement, je l'ai vue de retour. Elle m'a dit d'y aller moi-même, mais je ne pouvais plus."