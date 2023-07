Vingegaard domine le chrono de Combloux et repousse Pogacar au général

Au général, Vingegaard voit son avance sur Pogacar passe de 10 secondes à 1:48. Le Britannique Adam Yates (UAE Team Emirates) pointe au 3e rang du général à 8:52 du maillot jaune.

Mercredi, c'est une des étapes de montagne les plus exigeantes qui attend le peloton à l'occasion de la 17e étpe: 165,7 km entre Saint-Servais et Courchevel. L'étape proposera deux cols de 1e catégorie (Col des Saisies après 28,4 km de course et Cornet de Roselend après 66,7 km), une côte de 2e catégorie (Longefoy, après 105,7 km) avant le terrible Col de la Loze (hors-catégorie, 28,1 km à 6%, à 2304 m d'altitude), dont le sommet est situé à 6,5 km de l'arrivée jugée à l'altiport de Courchevel.