Visma-Lease a Bike vise un trois sur trois à Ninove

La formation néerlandaise Visma-Lease a Bike alignera une armada impressionnante au départ de la 79e édition du Circuit Het Nieuwsblad, samedi à Gand. Elle aura notamment dans ses rangs les vainqueurs des deux dernières éditions avec Dylan van Baarle (2023) et Wout van Aert (2022).

Le champion d'Europe Christophe Laporte, Jan Tratnik et Tiesj Benoot seront aussi dans la sélection et étofferont les chances de l'équipe du directeur sportif Grischa Niermann de remporter une troisième édition d'affilée à Ninove. Le lendemain, dimanche, aura lieu Kuurne-Bruxelles-Kuurne, que Visma a également remporté en 2023 avec Tiesj Benoot.

"Nous avons une super équipe, je ne vais pas le nier. Ce genre de course, comme le Circuit Het Nieuwsblad ou Kuurne-Bruxelles-Kuurne, nous convient parfaitement. S'il est impossible que l'on perde ? On veut gagner, mais les autres équipes prennent le départ avec cet état d'esprit aussi. Il sera difficile de remporter les deux courses du week-end comme on l'avait fait l'année dernière. Nous sommes au moins sûrs de nos forces dans les deux courses".