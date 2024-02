Wout van Aert "très satisfait" de ses performances lors du week-end d'ouverture

Van Aert a devancé, dans un sprint à trois, Tim Wellens et Oeir Lazkano. "Mon équipe a mis un tempo très élevé dans la côte des Papins, dans le Pays des Collines, c'était la tactique prévue pour durcir la course", a indiqué Van Aert. "Nous nous sommes retrouvés à trois à l'avant pour la finale. A trois, il est toujours difficile de surprendre dans un sprint. J'ai pu répondre aux attaques et jouer mon sprint. Je suis très content de m'être imposé à Kuurne, où je m'alignais pour la première fois, ainsi que très satisfait de mes performances du week-end. Je pense que c'est une excellente manière pour mon équipe de lancer la saison des classiques."

Le coureur belge repartira dès lundi en stage d'entraînement en Espagne avant de revenir, selon le programme annoncé, pour la E3 Saxo Classic, Gand-Wevelgem, A Travers la Flandre et, ses deux objectifs printaniers, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Le moment sera alors venu de préparer son premier Tour d'Italie, après 5 participations au Tour de France. "Gagner à Kuurne est important pour ma confiance. Je vais à présent travailler pour gagner les derniers pourcents de condition en vue des grands monuments."