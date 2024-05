Alexander Albon prolonge chez Williams

Albon, 28 ans, est arrivé chez Williams en 2022. Il a terminé 19e du championnat du monde de F1 en 2022 (4 points) et 13e en 2023 (27 points). Cette saison, il n'a pas encore pris le moindre point. Il a terminé deux fois 11e, aux portes des points, en Arabie saoudite et en Australie.

"Je suis très heureux de rester chez Williams et de continuer à travailler avec une équipe si talentueuse et dévouée. Le début de saison a été difficile mais nous avons réalisé des progrès significatifs depuis mon arrivée. C'est un projet à long terme auquel je crois fermement et je veux y jouer un rôle important", déclare Albon dans un communiqué.