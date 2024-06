Carlos Sainz meilleur temps de la troisième et dernière séance d'essais libres

Carlos Sainz (Ferrari) a signé le meilleur temps de la troisième et dernière séance d'essais libres du Grand Prix d'Espagne, 10e des 24 manches du championnat du monde de Formule 1, samedi après-midi.

L'Espagnol a bouclé les 4,657 km du circuit de Barcelona-Catalunya en 1:13.013. Le Britannique Lando Norris (McLaren) et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), respectivement à 30/1000e et 37/1000e, terminent deuxième et troisième de la séance.

Le Néerlandais, triple champion du monde en titre, Max Verstappen (Red Bull) est quatrième à 74/1000e alors que le duo britannique de Mercedes, George Russel et Lewis Hamilton occupent les quatrième et cinquième places à 151/1000e et 346/1000e.