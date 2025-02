Les débuts officiels d'Hamilton avec Ferrari, une longue coupure de courant, Norris le plus rapide: premiers essais mouvementés en F1

Le vice-champion du monde de Formule 1 Lando Norris (McLaren) a réalisé le meilleur temps de la première journée d'essais hivernaux de pré-saison, mercredi sur le circuit de Sakhir, à Bahreïn.

Le pilote britannique a devancé son compatriote George Russell (Mercedes) et le quadruple champion du monde en titre néerlandais Max Verstappen (Red Bull) de respectivement 157 et 244 millièmes de seconde.

F1 2025 is go! @lewishamilton kicks off our pre-season testing pic.twitter.com/4o4hQ12aPb