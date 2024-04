F1: Max Verstappen partira en pole position au Japon

Deux semaines après son abandon inattendu en Australie, le premier depuis deux ans, Verstappen a confirmé qu'il serait difficile à battre ce week-end sur un circuit qu'il apprécie beaucoup et où il reste sur deux succès.

"Ca a été assez serré finalement, cette piste est très sensible pour les pneus et quand on va à la limite, ça se joue à rien pour que ça fonctionne ou non. C'est bien en tant qu'équipe d'être 1er et 2e, j'espère qu'on pourra garder ces positions demain (dimanche) en course", a expliqué le Néerlandais après les qualifications.

La marge de "Mad Max" s'est bien réduite depuis la dernière course sur le rapide circuit nippon à l'automne dernier, puisque Pérez l'a fait trembler jusqu'au bout avant d'échouer finalement à seulement 66 millièmes de son coéquipier.