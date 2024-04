F1: Norris partira en tête de la course sprint en Chine, devant Hamilton

Sur le tracé de Shanghai, rendu très glissant par la pluie tombée sur le nouveau revêtement de la piste, le pilote McLaren a pris le meilleur sur la Mercedes de son compatriote Lewis Hamilton, qui partira deuxième de la course sprint dont le départ sera donné samedi à 05h00 (heure de Paris, GMT+2).

Le Britannique Lando Norris partira samedi en pole position de la course sprint du Grand Prix de Chine de Formule 1, après avoir réussi le meilleur temps des qualifications vendredi dans des conditions compliquées.

"Il a fallu prendre beaucoup de risques, pousser, augmenter la température des pneus...", a assuré Norris à l'arrivée. "On n'avait droit qu'à trois tours et les deux premiers, je les ai interrompus, donc c'était tout ou rien", a-t-il aussi expliqué.

Le Néerlandais, actuellement leader au championnat, a vu deux de ses chronos annulés pour avoir dépasser les limites de la piste. Comme plusieurs de ses concurrents, "Mad Max" s'est fait quelques frayeurs sous la pluie.

Suit l'Espagnol Carlos Sainz, 5e, qui a de nouveau fait mieux que son coéquipier chez Ferrari Charles Leclerc (7e).

L'autre Red Bull, du Mexicain Sergio Pérez, 6e, s'élancera entre le deux SF-24 et très loin devant des Français Pierre Gasly et Esteban Ocon, qui partiront respectivement des 16e et 17e positions.