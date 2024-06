F1: Verstappen partira en pole de la course sprint en Autriche

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) partira samedi en pole position de la course sprint du Grand Prix d'Autriche de F1 après avoir réalisé le meilleur de temps des qualifications vendredi sur le Red Bull Ring.

"Je suis très heureux de décrocher la première place des qualifications du sprint devant mes fans pour notre course à domicile. Tout s'est très bien passé aujourd'hui. La voiture a été plaisante à conduire et on avait tout de suite trouvé les bons réglages. C’est un très bon début de week-end", a expliqué le pilote de 26 ans.

Verstappen a devancé les deux McLaren du Britannique Lando Norris et de l'Australien Oscar Piastri de respectivement 93 et 301 millièmes de seconde.

Le Britannique George Russell (Mercedes) a décroché le quatrième temps, devant l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari), son équipier et compatriote Lewis Hamilton et le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull).