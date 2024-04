F1: Verstappen remporte facilement le Grand Prix du Japon

Parti en pole position pour la quatrième fois en quatre courses cette année, +Mad Max+ a dominé la course de bout en bout et n'a jamais été inquiété par ses adversaires sur l'un de ses circuits préférés où il a obtenu son troisième succès consécutif.

La Scuderia a réalisé une très belle course dimanche puisque grâce à une audacieuse stratégie à un seul arrêt contre deux pour tous ses principaux concurrents, Leclerc, parti seulement en huitième position, a terminé au pied du podium et inscrit des points précieux pour lui et son écurie.

McLaren, très à l'aise en qualifications avec les troisième et sixième places sur la grille de Lando Norris et Oscar Piastri, a souffert un peu dimanche puisque le Britannique et l'Australien ont reculé respectivement aux cinquième et huitième rangs.

Le vétéran espagnol Fernando Alonso (Aston Martin) s'est bien battu et a terminé sixième, devant les Mercedes des Britanniques George Russell (7e) et Lewis Hamilton (9e), alors que le Japonais Yuki Tsunoda (Racing Bulls) a arraché la dixième place et le dernier point en jeu, pour le plus grand bonheur des quelque 102.000 spectateurs présents à Suzuka dimanche.