F1/GP du Canada: une première journée tronquée par la pluie, Verstappen à l'arrêt

Le Néerlandais, vainqueur des deux dernières courses sur le circuit Gilles-Villeneuve, tracé situé sur une île au milieu du fleuve Saint-Laurent, n'a pas beaucoup roulé vendredi et n'abordera pas les qualifications samedi en pleine confiance.

La première journée du Grand Prix du Canada, 9e manche sur 24 de la saison de Formule, a été tronquée par la pluie vendredi et marquée par la panne du triple champion du monde en titre Max Verstappen (Red Bull).

Après avoir effectué seulement dix tours de la première séance d'essais libres disputée en début d'après-midi, le Néerlandais n'a pu en faire que quatre lors de la deuxième session, réalisant le 18e chrono sur 20.

Le pilote Red Bull, qui a affirmé en début de séance à la radio "sentir une odeur de fumée", a été immédiatement rappelé aux stands et n'a pas pu ressortir en piste, victime selon son écurie d'un problème d'ERS, le système de récupération d'énergie.

Après l'abandon en Australie fin mars, le manque de rythme à Miami et à Monaco en mai, ce nouvel incident semble démontrer que la monoplace Red Bull n'est plus aussi fiable et dominatrice que l'an dernier.