Madrid accueillera le GP d'Espagne de F1 de 2026 à 2035

Madrid s'apprête à accueillir à partir de 2026 un Grand Prix de Formule 1 pour la première fois depuis le Grand Prix d'Espagne de 1981 et la victoire de Gilles Villeneuve sur Ferrari. La capitale espagnole est assurée de d'être le théâtre du GP national jusqu'en 2035, a annoncé officiellement mardi la plus prestigieuse compétition automobile.

La dernière course disputée près de Madrid s'était déroulée sur le circuit de Jarama. Un nouveau tracé de 5,474 km comprenant 20 virages situé autour du centre d'exposition IFEMA (le 5e plus grand en Europe), qui doit encore être homologué, accueillera l'événement à partir de 2026. Il empruntera des portions de routes publiques et privées, proposant un mélange de circuit urbain et de circuit permanent, à l'image de ce que l'on peut voir à Miami.

Situé à cinq minutes de l'aéroport Madrid-Barajas Adolfo Suarez, le tracé sera à 16 km du centre-ville et sera aussi facilement accessible par métro, train et route. Plus de 110.000 spectateurs par jour pourront s'y rassembler. Ce nouveau circuit répondra au projet de la F1 d'atteindre "zéro émission de carbone" en 2030.