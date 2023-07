Max Verstappen remporte son 8e Grand Prix de la saison à Silverstone

La course a été animée par une safety car du 33e au 39e tour, provoquée par l'arrêt de la monoplace du Danois Kevin Magnussen (Haas) qui a abandonné à cause d'un problème au niveau du moteur.

Parti en pole position, Verstappen a connu un début de course compliqué en voyant le Britannique Lando Norris (McLaren) lui passer devant dès le départ et durant les quatre premiers tours. Le Néerlandais est repassé rapidement en tête et n'a plus quitté la première place de tout le Grand Prix.

Le reste du podium de cette course est composé de Lando Norris, 2e, et du Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), 3e et parti de la 7e position, qui signe son 11e podium à Silverstone. L'Australien Oscar Piastri (McLaren) a terminé à la 4e place, le meilleur résultat de sa carrière. Le Britannique George Russell (Mercedes) est 5e.

Verstappen a ainsi signé son 8e succès de la saison, le 6e consécutif et le 43e de sa carrière. Red Bull, de son côté, comptabilise désormais 10 victoires en autant de Grand Prix sur la saison.

Au classement du championnat, Verstappen prend encore plus le large à la première place avec 255 points devant Perez, 2e avec 156 points et 6e du Grand Prix, et l'Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin), 7e au bout de cette course, qui reste 3e avec 137 points.