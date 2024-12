La saison de F1 est terminée: Lando Norris s'impose à Abu Dhabi, McLaren remporte le titre constructeur

Partager:

Le Britannique Lando Norris a remporté le Grand Prix d'Abou Dhabi, 24e et ultime rendez-vous de la saison 2024 du championnat du monde de Formule 1 dimanche. Avec cette victoire, le Britannique a également offert le sacre chez les constructeurs à son écurie, McLaren.

En chasse du leader depuis le départ du GP, Carlos Sainz n'a jamais réussi à revenir à sa hauteur et a dû se contenter d'une deuxième place. L'Espagnol était au volant de sa Ferrari pour sa dernière course avec la Scuderia avant de rejoindre Williams en 2025. Dans un Grand Prix parti à 100 à l'heure avec des pilotes très agressifs, une collision entre le quadruple champion du monde en titre néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et l'Australien Oscar Piastri (McLaren) aura été le premier fait marquant dès le premier virage. Pour le Mexicain Sergio Perez (Red Bull), la course a tourné court avec un arrêt définitif dès la fin du premier tour et une voiture de sécurité.

Leclerc, une remontée fantastique Parti de la 19e place après sa lourde pénalité de dix places pour avoir dépassé la limite de changement de batterie cette saison, Charles Leclerc a signé une course tout simplement incroyable en profitant des premiers tours pour rapidement remonter dans le classement et s'offrir une place finale sur le podium. À lire aussi Carnet rose dans le paddock: Max Verstappen va devenir papa pour la première fois La très longue bataille pour le titre constructeurs a connu son dénouement et il aura tourné à l'avantage de McLaren. Profitant d'une avance de 21 points au classement sur Ferrari (640 contre 619) et de la pénalité de Leclerc, l'écurie britannique a officialisé son sacre, son premier en 26 ans dans cette catégorie, avec les points marqués par Norris et Piastri (25 et 1). Il faut remonter à 1998 pour retrouver le dernier sacre de McLaren avec le premier titre de champion du Finlandais Mika Häkkinen devant la légende allemande et septuple champion du monde Michael Schumacher (Ferrari), deuxième, et son coéquipier britannique David Coulthard, troisième au classement.