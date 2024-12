Ils exigeaient des millions d'euros... contre des photos: un père et son fils avouent avoir fait chanter la famille de Michael Schumacher

Un père et son fils, jugés depuis mardi en Allemagne, ont avoué avoir voulu faire chanter la famille de Michael Schumacher en menaçant de publier des photos de l'ancien champion de Formule 1.

L'accusé principal, Yilmaz T. est soupçonné d'avoir tenté de soutirer 15 millions d'euros à la famille du pilote automobile en les menaçant de publier des photos et vidéos sur le darknet, face cachée et opaque du web. Accusé de complicité, son fils Daniel l'aurait aidé à envoyer des données d'une adresse e-mail techniquement intraçable. "Le principal accusé et son fils sont passés aux aveux", a déclaré une porte-parole du tribunal de Wuppertal (ouest de l'Allemagne) à l'AFP.

Outre les deux accusés, un troisième homme qui travaillait comme agent de sécurité pour la famille de Michael Schumacher jusqu'en mars 2021 se retrouve également devant la justice. Il est soupçonné d'avoir vendu au principal accusé, entre octobre 2022 et mai 2024, des photos et des vidéos montrant Michael Schumacher avant et après son accident de ski en 2013, qu'il aurait copiées sans permission quand il était employé par la famille du pilote.