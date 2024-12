Un Belge va devoir gérer Leclerc et Hamilton: Jérôme d'Ambrosio devient l'un des patrons... de Ferrari en F1

Jérôme d'Ambrosio est désormais un pilier de l'écurie Ferrari. Le Belge, qui a piloté en F1 en 2011 et 2012, n'est plus pilote depuis déjà quelques années. Il s'est reconverti dans le management et n'a pas manqué d'opportunités. D'abord en Formule E, où il a géré l'équipe Venturi, avant de débarquer en F1 chez Mercedes, où il était l'adjoint de Toto Wolff, le grand patron. Il était aussi en charge de la formation des jeunes pilotes.

Mais en octobre dernier, le Belge a changé de camp. En effet, d'Ambrosio a signé un contrat avec la Scuderia Ferrari. Il occupera le même poste, mais chez les Rouges. Il se retrouve désormais deuxième dans la hiérarchie sportive de l'équipe italienne et secondera Fred Vasseur, avec comme mission, notamment, de faire cohabiter Lewis Hamilton et Charles Leclerc en 2025.