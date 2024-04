Max Verstappen s'empare de la pole position à Suzuka de justesse devant Pérez

La première ligne sera réservée aux Red Bull puisque le Mexicain Sergio Pérez s'est classé 2e de justesse, à seulement 66/1000e de Verstappen. Les champions du monde des constructeurs avaient déjà donné le ton en dominant la troisième et dernière session d'essais libres plus tôt dans la journée. Verstappen avait signé le meilleur temps devant Perez, suivi des Mercedes de Russell et Hamilton.

Le Britannique Lando Norris (McLaren) partira 3e après avoir terminé à 0.292 seconde du poleman. Il sera en deuxième ligne aux côtés de l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari), qui a couru 0.485 derrière le chrono de Max Verstappen mais seulement 4/1000e devant son compatriote Fernando Alonso (Aston Martin).