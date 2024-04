Max Verstappen signe le meilleur temps des deux premières sessions d'essais libres

Finalement, ce sont les deux Red Bull qui se sont placées au sommet du classement avec Verstappen suivi de son coéquipier mexicain Sergio Pérez à 0.181 seconde. La Ferrari de l'Espagnol Carlos Sainz a fini 3e à 0.213, devant les Mercedes des Britanniques George Russell (+0.474) et Lewis Hamilton (+.0487).

Après une trentaine de minutes dans la première session de la journée, l'Américain Logan Sargeant (Williams) est parti à la faute et a lancé sa monoplace dans les barrières. Son erreur a provoqué une interruption et les voitures sont revenues sur la piste pour un peu moins de 20 minutes d'entraînement.

La deuxième session a été largement perturbée par la pluie. Lorsque le feu vert a été donné, les pilotes ont choisi de ne pas s'élancer directement sur la piste jusqu'à ce qu'Hamilton ne juge les conditions praticables. Le septuple champion du monde est sorti avec des pneus secs mais a été refroidi par le retour de la pluie.

Les choix de pneumatiques ont varié selon les équipes, et seule une poignée de pilotes ont enregistré un chrono compétitif. Sur pneus tendres (secs), l'Australien Oscar Piastri (McLaren) a signé le meilleur temps en 1:34.725. Lewis Hamilton a terminé 2e à une demi-seconde, et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) déjà à plus de 4 secondes.

Les Red Bull et les Aston Martin sont notamment restées au garage pendant la deuxième session, de même qu'un Logan Sargeant dont la voiture n'était pas remise de son accident.