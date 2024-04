Max Verstappen s'impose largement à Suzuka devant son coéquipier Sergio Pérez

Max Verstappen (Red Bull) a remporté dimanche le Grand Prix du Japon de Formule 1, la 4e des 24 manches du championnat du monde. Parti en pole position sur le circuit de Suzuka, le Néerlandais n'a pas été inquiété du début à la fin de la course et il s'est imposé avec plus de 12 secondes d'avance sur son coéquipier mexicain Sergio Pérez. L'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) a pris la 3e place du podium, à 20 secondes.