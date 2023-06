Jago Geerts autorisé à reprendre la compétition dès ce week-end en Allemagne

Geerts (Yamaha) était en tête du championnat du monde de MX2 lorsqu'il s'est blessé au poignet gauche en chutant lors des qualifications du Grand Prix de France de motocross le 20 mai. Le Campinois de 23 ans a été opéré le 25 mai. Après six Grands Prix, il comptait 48 points d'avance sur l'Italien Andrea Adamo (KTM) grâce à ses victoires en Patagonie, en Sardaigne et au Portugal.

Il a manqué le GP de France et de Lettonie et se retrouve désormais 4e du championnat avec 319 points. Le Néerlandais Kay de Wolf (Husqvarna) est leader avec 367 points devant l'Italien Andrea Adamo (KTM), 355, et le Français Thibault Benistant (Yamaha), 348.