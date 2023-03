Jago Geerts remporte la course 1 en MX2 à Villa La Angostura

Jago Geerts (Yamaha) a remporté la course 1 en catégorie MX2 du Grand Prix de Patagonie-Argentine, manche d'ouverture du championnat du monde de motocross, dimanche.

Le championnat du monde de motocross a fait sa rentrée ce dimanche en Argentine avec une manche inaugurale à Villa La Angostura. Les compétitions MXGP et MX2 étaient en action. Plusieurs motards belges avaient fait le déplacement en Patagonie.

Jago Geerts s'est illustré dans la catégorie MX2. Le pilote Yamaha a remporté la première des deux courses au programme ce dimanche, bouclant les 19 tours de course en 34 minutes et 8 secondes. Il s'est imposé avec 14 secondes d'avance sur le Français Thibault Benistant (Yamaha) et 22 secondes sur l'Italien Andrea Adamo (KTM). Également inscrit en catégorie MX2, Liam Everts (Husqvarna) a pris la cinquième place à l'arrivée.

La course 1 dans la catégorie-reine MXGP a été dominée par l'Espagnol Jorge Prado. Le pilote GASGAS s'est imposé devant les Français Romain Febvre (Kawasaki) et Maxime Renaux (Yamaha). Unique motard belge engagé en MXGP à Villa La Angostura, Brent Van Doninck (Honda) a pris la huitième place finale, terminant à 32 secondes de Prado.

Deux autres courses auront lieu ce dimanche soir. La course 2 du MX2 débutera à 19 heures (heure de Bruxelles) tandis que le départ de la course 2 du MXGP est programmé à 20 heures.