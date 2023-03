Jago Geerts vise le titre en MX2 après trois deuxièmes places consécutives

"Ma préparation a été perturbée. Je suis tombé malade, ce qui m'a empêché de m'entraîner pendant deux ou trois semaines. Par conséquent, en Argentine, je ne serai pas encore à 100%. J'ai repris la moto depuis deux semaines mais je n'ai pu faire qu'une course de préparation", a-t-il ainsi expliqué devant la presse sur le circuit de Lommel, mardi.

Après quatre podiums de suite, le titre en MX2 est l'objectif de la saison. "Ce serait beau de passer au MXGP avec ce titre en poche. Je suis déjà passé proche, plusieurs fois. Je vais tout faire pour l'obtenir cette année. Il y a beaucoup de pilotes rapides, comme mes coéquipiers. Il y a six pilotes capables de viser le titre mondial. J'aimerais être plus régulier dans mes performances, terminer dans les points à chaque GP. C'est la clé dans la lutte pour le titre."

Comme Liam Everts, Jago Geerts a dû émigrer pendant l'hiver pour s'entraîner. "En Belgique, c'est de plus en plus difficile, alors nous partons à l'étranger. Depuis cet hiver, je m'entraîne en France et en Italie. Notre sport n'a pas la vie facile en Belgique, et tout le monde s'en inquiète." Les perspectives sont bonnes, cependant, pour le motocross belge, qui verra s'aligner avec Jago Geerts, les jumeaux Sacha et Lucas Coenen ainsi que Liam Everts dans cette saison de MX2. "Il y a vraiment plus de talent en Belgique, donc je pense que nous avons de belles années devant nous."