Alison Van Uytvanck remporte son 2e match et file en quarts de finale

Alison Van Uytvanck s'est qualifiée à son tour pour les quarts de finale du tournoi de tennis ITF d'Altenkirchen, disputé sur moquette et doté de 60.000 dollars, jeudi en Allemagne. Elle remporte ainsi son 2e match de suite depuis son retour à la compétition.

Après avoir surpris la Danoise Clara Tauson (N.2/WTA 86) membre du top 100 mardi pour son retour à la compétition, Alison Van Uytvanck (WTA 706), bénéficiaire d'une invitation, a cette fois écarté l'Américaine Vivian Wolff (WTA 371), issue des qualifications, en trois manches - 2-6, 6-4 et 6-0 - et un peu plus de 2 heures de jeu (2h09).

Pour une place dans le dernier carré, la citoyenne de Grimbergen affrontera vendredi la joueuse du Liechtenstein Kathinka von Deichmann (WTA 284), 29 ans.