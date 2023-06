Bemelmans, le coach d'un Bergs "terriblement déçu", salue Coppejans "très costaud"

"Zizou adore le gazon", a expliqué Bemelmans à Belga. "Il avait pu goûter au tableau final de Wimbledon l'an dernier. Il est donc très déçu. Maintenant, il faut reconnaître que Kimmer a été très costaud aujourd'hui. Il a passé un pourcentage très élevé de premiers services et sorti une grosse prestation. Zizou, de son côté, a été moyen. Il n'a pas réussi à trouver les réponses au niveau affiché par Kimmer. Le match aurait pu tourner, au début du deuxième set, mais la réussite ne fut pas du côté de Zizou, avec une balle de break qui est retombée du mauvais côté de la bande du filet pour lui. Kimmer a continué à bien servir et il a été un peu meilleur, un peu plus agressif dans les moments importants."

Ruben Bemelmans, qui a lui-même participé sept fois à Wimbledon et atteint le troisième tour en 2017, va désormais s'atteler à remonter le moral de son protégé. Car la saison est loin d'être finie. "Je vais lui accorder un peu de repos, afin qu'il recharge ses batteries. Il en a besoin", a-t-il poursuivi. "Ensuite, on va se remettre au boulot afin de livrer la meilleure deuxième partie de saison possible, car il y aura encore de belles opportunités. Le prochain tournoi sera l'ATP 250 sur terre battue de Gstaad. Puis, il y aura un Challenger à Zug, avant de faire place à la saison sur dur aux États-Unis."