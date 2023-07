Bergs : "Si vous n'êtes pas un talent comme Alcaraz ou Rune, il est plus facile de douter"

"J'ai l'impression de progresser mentalement" a estimé Zizou Bergs. "Ce n'est pas pour rien si mon psychologue m'a déjà accompagné à l'une ou l'autre reprise ici, et cela m'a bien aidé. Dans le deuxième set, comme tout le monde a pu le constater, j'ai perdu un peu le fil, j'étais beaucoup plus nerveux. Heureusement, dans le set décisif, j'ai pu retrouver cette sérénité. Je savais que cela ne se jouerait pas à grand-chose et qu'il fallait que j'accepte que tout ne tourne pas en ma faveur. L'essentiel était de me donner les meilleures chances de gagner et je suis content d'y être parvenu".

Classé au-delà du top 100, Zizou Bergs n'a que peu l'occasion de participer à des tournois ATP. Celui de Gstaad n'est que son neuvième, avec quatre matches gagnés au total.