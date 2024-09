Cinq nouveaux joueurs suspendus dans le cadre des matches truqués depuis la Belgique

Cinq nouveaux joueurs, quatre du Mexique et un Équatorien, ont été suspendus par l'ITF, la fédération internationale de tennis, pour avoir participé à des matches truqués organisés par une bande belgo-arménienne en 2017 et 2018.

Les Mexicains Mauricio Reséndiz Domínguez, 29 ans, à partir du 15 juillet 2024 et Raúl Isaías Rosas-Zarur, 35 ans, à partir du 24 juillet 2024, sont aussi suspendus 5 ans et doivent également payer une amende de 15.000 dollars.

L'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (ITIA) a confirmé jeudi la suspension pour 5 ans de l'Équatorien Iván Endara (ex-ATP 367), 36 ans, à partir du 26 juillet 2024 et l'a condamné à une amende de 15.000 dollars.

Ivar Aramburu Contreras, 35 ans, est lui suspendu deux ans et deux mois à partir du 8 janvier 2024, alors qu'Aitor Aramburu Contreras, 32 ans, est suspendu un an et 10 mois à partir du 8 février 2024.

Sept joueurs belges, notamment, avaient déjà été suspendus de 2 à 4 ans. Arnaud Graisse, Arthur de Greef, Julien Dubail, Romain Barbosa, Maxime Authom, Omar Salman et Alec Witmeur avaient été reconnus coupable devant le tribunal d'Audenarde en juin 2023.

Tous les joueurs ont reconnu leur implication dans une vaste fraude dont le principal responsable est Grigor Sargsyan, qui a écopé devant le tribunal de cinq ans de prison.