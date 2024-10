Coco Gauff bat Karolina Muchova en finale et s'offre son 8e tournoi en carrière

Quatrième tête de série de l'épreuve dotée de 8.955.610 dollars, Gauff a imposé sa loi en deux manches 6-1 et 6-3 après 1 heure et 16 minutes de match.

Gauff enlève son second WTA 1000 (après celui de Cincinnati en 2023) et un 8e titre en carrière, au terme de sa 9e finale. Elle signe un second succès cette année après le WTA 250 d'Auckland début janvier.