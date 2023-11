David Goffin battu en finale à Bergame

David Goffin a été battu en finale du tournoi de tennis Challenger de Bergame, dimanche en Italie. Le Liégeois, 110e mondial et tête de série N.5, s'est incliné en trois sets 1-6, 7-6 (7/3) et 6-3 face au Britannique Jack Draper, 91e mondial et tête de série N.1, en finale de ce tournoi sur surface dure doté de 73.000 euros.