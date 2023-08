Elise Mertens éliminée en demi-finales du double

Elise Mertens a été éliminée en demi-finales du double au tournoi de tennis WTA 1000 de Montréal, disputée sur surface dure et doté de 2.7488.468 dollars, samedi au Canada.

Associée à sa partenaire australienne, Storm Hunter, 28 ans, 5e mondiale en double; avec laquelle elle forme la paire tête de série N.2, la Belge, Elise Mertens, 27 ans, 6e mondiale en double, s'est inclinée 6-3, 3-6 et 11/9 dans le super tiebreak face au duo tête de série N.5, composé de l'Américaine Desirae Krawczyk (WTA 10), 29 ans, et de la Néerlandaise Demi Schuurs (WTA 12), 30 ans.

En finale, Krawczyk et Schuurs seront opposées soit aux Japonaises Shuko Amoya (WTA 20) et Ena Shibahara (WTA 22), têtes de série N.7, soit à la paire composée de la Taiwanaise Latisha Chan (WTA 36) et de la Chinoise Zhaoxuan Yang (WTA 26).