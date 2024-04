Elise Mertens éliminée par la N.1 mondiale avec "le sentiment que je n'étais pas si loin"

"Je trouve que j'ai disputé un bon match", a confié à Elise Mertens. "Mais il a manqué certaines choses. J'ai eu des balles de break en début de match, je ne les ai pas saisies. J'ai dû courir après le score. C'est une joueuse qui parvient à trouver beaucoup d'angles, surtout avec son coup droit croisé. Elle m'a souvent sorti du terrain. J'ai essayé de jouer de manière plus agressive, mais elle est très solide. On ne peut rien lui donner. Il n'empêche, beaucoup de jeux ont été accrochés et j'ai le sentiment que je n'étais pas si loin".

"L'un des enseignements est que mon jeu peut être encore plus agressif. Évidemment, contre une joueuse comme elle ou du top 10, la marge d'erreur est plus fine. On ne peut pas commettre trop de fautes. Je trouve que j'ai été un peu trop inconstante. Je savais évidemment que ce serait difficile de gagner, mais j'étais très motivée. Elle n'est évidemment pas numéro 1 pour rien. Les balles de break, c'est elle qui les concrétise (4 sur 6, contre 2 sur 7 pour Mertens, ndlr). J'aurai pas mal de points à défendre lors de cette saison sur terre battue, avec des huitièmes de finale à Madrid et à Roland-Garros, mais je regarde devant".