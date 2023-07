Elise Mertens et David Goffin battus en double, la Belgique s'incline contre la Croatie

La Belgique s'est inclinée contre la Croatie pour son premier match de poule de la Coupe Hopman de tennis après la défaite de David Goffin et Elise Mertens contre Borna Coric et Donna Vekic jeudi dans le double mixte sur la terre battue de Nice en France.

Goffin et Mertens se sont inclinés 7-6 (7/5), 3-6 et 10/6 au super jeu décisif en près de 2 heures de jeu (1h54).

Menés 4-2 dans le premier set, Goffin et Mertens ont trouvé les ressources pour revenir à 5-5 puis à 6-6. Le gain de la première manche s'est joué dans le jeu décisif où Coric et Vekic se sont montrés les plus solides (7 points à 5).