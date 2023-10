Elise Mertens et Storm Hunter connaissent leurs adversaires dans le Masters

Le duo belgo-australien débutera dimanche face aux Japonaises Shuko Aoyama et Ena Shibahara. Leurs autres adversaires en phase de poules seront la paire américano-néerlandaise Desirae Krawczyk/Demi Schuurs puis celle qui réunit l'Américaine Nicole Melichar-Martinez et l'Australienne Ellen Perez.

L'autre poule est composée des Américaines Coco Gauff et Jessica Pegula, qui forment la 1re tête de série, des Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova, finalistes l'an dernier, du duo germano-russe Laura Siegemund/Vera Zvonareva et de celui qui réunit la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Néo-Zélandaise Erin Routliffe.